Вышивка на футболках от производителя

Мы - специализированная компания, один из наших профилей профиль которой - вышивка на футболках. По заказу мы нанесём изображение на футболку вне зависимости от размеров футболки и самого изображения. Вышивка на футболках на заказ имён, логотипов, лозунгов и других изображений разных степеней сложности нашими специалистами осуществляется с помощью специализированного вышивального оборудования, позволяющего выпускать такую продукцию любыми тиражами. Небольшие тиражи футболок с вышивкой мы выпускаем с помощью вышивальной одноголовочной машины.

Нанесение фраз, имён, других слов, слоганов, рисунков на футболки - прекрасный способ сделать недорогой подарок для близких или рекламный презент с напоминанием о своей фирме для клиентов и партнёров. Это позволяет донести до потребителей главную суть Вашей компании и плюсы работы с Вами.

Цена вышивки определяется числом стежков и машинным временем эксплуатации оборудования. Чем более плотно нити укладываются относительно друг друга, тем в большем количестве они расходуются, а также дольше идёт процесс нанесения изображения. Таким образом, дороже будет стоить та вышивка заказ, которая выполнена с большей плотностью. Любой рисунок может быть вышитым с разной плотностью ниток (при этом будет различаться качество самого рисунка). Когда требуется сэкономить, можно сделать макет проще. Только нужно, чтобы такой подход не ухудшил его привлекательность в критической степени.

Вышивка на футболке надпись позволяет получить привлекательную и оригинальную летнюю одежду, которая нравится взрослым и детям. Логотип вышивка украсит любые футболки и сделает их более оригинальными. Нанести вышивку можно на почти любое место готовой вещи. Мы шьём самые разные изделия из текстильных материалов и наносим на них вышивку.

Футболки оптом с вышивкой можно заказать с изготовлением в кратчайшие сроки силами нашего швейного цеха. Наши специалисты используют обширную цветовую гамму и разнообразные материалы для производства футболок. После изготовления партии можно согласовать с нашим дизайнером вопросы, связанные с нанесением вышивки. Возможно использование таких футболок людьми для постоянного ношения и для работы.

Футболку с нанесением вышивки нередко заказывают представители бизнеса, которые оказывают разные услуги клиентам. Для этого на футболки наносят логотип небольших размеров либо только слово, обозначающее фирму. С такой футболкой сотрудник такой компании будет иметь внешние отличия от остальных людей, причём футболка будет средством рекламы для компании.

Технология компьютерной вышивки позволяет получить самые эффектные и представительные изображения. Это обеспечивается благодаря выбору из нескольких сотен цветов нитей, в т. ч. нескольких оттенков цвета "металлик". Компьютерная вышивка является надёжным методом нанесения рисунков. Исключается линька ниток вследствие стирки, а также их выгорание на солнце либо отклеивание.

Компьютерная вышивка является сложным процессом, позволяющим наносить рисунки, обладающие самыми высокими эстетическими качествами. Современный вышивальный процесс открывает очень широкие возможности.

Футболки, на которые наносится вышивка, могут иметь разный фасон по требованию клиента. Наша компания изготовляет футболки простого фасона с горловиной круглой формы, с горловиной треугольной формы, с рукавами разной длины и ширины. Мы изготовляем футболки, воспроизводя корпоративные цвета фирмы-заказчика и выполняя все его пожелания.

Вышивку можно нанести на футболку с помощью современной вышивальной машины, которая даёт возможность наносить рисунки, состоящие из 6-12 цветов. Выполнение вышивки возможно на основе рисунка клиента либо на основе дизайна, разработанного нашими профессионалами.

Футболки с нанесением вышивки могут быть заказаны оптом. Как правило, такой заказ оформляется крупной компанией. Для оптовых заказчиков у нас действует гибкая скидочная система. Мы изготовим футболки оптом для спортивных мероприятий, конкурсов. Для заказа партии украшенных вышивкой футболок нужно набрать номер на нашем сайте либо обратиться к интернет-консультанту. Доставка по РФ.