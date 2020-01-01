Машинная вышивка логотипов на одежде - качество гарантируем

Слоган современного молодого человека - «Быть оригинальным и стильным». Однако выделиться из общей массы достаточно сложно, несмотря на разнообразие брендов. Для человека творческого, с креативными идеями самый простой способ — пошив футболки или толстовки с печатью или вышивкой на заказ. Это интересное решение для тех, кто хочет заявить о себе, удивить стильной, корпоративной одеждой, порадовать себя эксклюзивной, авторской вещью. Наша компания приглашает к сотрудничеству частных и корпоративных клиентов. Мы принимаем в работу любую идею и воплощаем ее в реальность.

«Футболка оптом» - кто мы и что предлагаем

Компания «Футболка оптом» - прогрессивное оптовое производство по изготовлению трикотажной одежды, печати и вышивке под заказ. Мы — команда, влюбленная в свое дело, хотим, чтобы одежда была удобной, стильной, яркой, чтобы ее хотелось носить в любое время года независимо от погоды и настроения.

Миссия нашей компании — воплощать мечты, любой, самый сложный заказ мы выполним с любовью, заботой и вниманием. Главная цель для нас — менять мир вокруг к лучшему. Мы ценим ваше время, поэтому все заказы выполняются точно в срок. Заказы принимаются в разных городах России, сделать вышивку на заказ приглашаем жителей столицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

Основные принципы нашей компании:

работаем быстро, поскольку понимаем, что время — ценный ресурс, которым нельзя пренебрегать и расходовать его необдуманно;

шьем качественно — используем прогрессивные методы моделирования, конструирования и пошива одежды, для этого мы располагаем необходимым оборудованием, опытом и знаниями;

шьем одежду из качественного турецкого трикотажа, который не мнется, отлично держит форму, обладает отличной воздухопроницаемостью, гипоаллергенный;

предлагаем лояльные цены.

Если футболки, то от компании «Футболка-оптом.рф»

В нашей компании вы можете заказать пошив футболок мелким и крупным оптом. Независимо от объема партии ваш заказ будет выполнен в указанные сроки, качественно и максимально ответственно.

Мы работаем «под ключ», в рамках одного заказа предоставляем комплекс услуг:

разрабатываем лекала;

предлагаем ярлыки для одежды;

выполняем вышивку на одежде на заказ или печать на изделии.

У нас вы можете заказать:

футболки поло для мужчин, женщин и детей;

футболки классические для мужчин, женщин и детей;

футболки «хенли» - без воротника, с пуговицами;

футболки с «V» образным вырезом для мужчин, женщин и детей.

Кроме этого, с клиентом оговариваются такие нюансы — крой и отделка рукава, способ отделки горловины.

Пошив футболок оптом по индивидуальному эскизу, а также вышивка логотипов на заказ позволяют решить сразу несколько вопросов — одеть сотрудников или игроков команды стильно, комфортно, заявить о своей фирме оригинальным способом, преподносить друзьям эксклюзивные модели.

Хит сезона — мягкие, комфортные свитшоты

Свитшот — разновидность свитера или толстовки, но имеет свои характерные черты:

свободный крой;

вырез круглой формы;

на манжетах резинки;

рукав-реглан и обязательно длинный.

В целом, свитшот отличается простым кроем и лаконичной формой, поэтому «фишка» одежды — дизайн и привлекательный принт. Пошив на заказ — это уникальная возможность сделать собственную линейку авторской одежды. Вы можете самостоятельно разработать дизайн, крой, принт, отделку. Современное оборудование, которым располагает наша компания, позволяет пошить свитшот по любому эскизу. Также мы принимаем заказы на пошив оптом толстовок и худи, квалифицированные специалисты выполнят вышивку на заказ в Москве.

Вышивка превратит вашу одежду в эксклюзивную, декоративную вещь

У многих процесс вышивки ассоциируется с долгой, кропотливой работой. Сегодня всего за несколько дней можно получить «штучный» декор безупречного качества. Добиться высокой скорости, эксклюзивности и качества удается с помощью профессионального оборудования. Вышивальные машины работают на большой скорости, одновременно с большим количеством иголок. Для каждого заказа предусмотрен подготовительный этап, в рамках которого разрабатывается макет, затем готовится программа, по которой будет выполняться вышивка. В этом процессе принимает участие дизайнер-программист – человек, в котором сочетается творчество, талант и умение найти общий язык со сложной техникой.

Мы работаем с эскизами заказчиков, но если макета изображения нет, специалист нашей компании предложит несколько вариантов с учетом пожеланий клиента. Вышивка может быть как единичным, штучным изделием, так и крупной партией, когда нужно одеть в корпоративную одежду сотрудников или предложить спортивной команде яркую, оригинальную форму. Часто родители заказывают вышивку на детской одежде – это отличный способ одеть малыша модно, с детства прививать вкус и стиль.

Преимущества вышивки на одежде:

долговечность, износостойкость – нити остаются яркими даже после многих стирок;

разнообразие дизайна, стилевых решений;

точная цветовая передача, реалистичность изображения;

безопасность используемых для вышивки материалов;

возможность наносить изображение любой сложности;

доступная стоимость услуги.

Вышивка на одежде на заказ в Москве и регионах – любой заказ нам по силам

Чаще всего в нашей компании заказывают вышивку логотипа. Это недорогой и весьма эффективный способ рекламы и популяризации бренда, торговой марки.

Еще одна востребованная услуга для специализированных учебных заведений, военнослужащих, сотрудников промышленных предприятий – вышивка шевронов на заказ. Кроме этого, нашивки часто используются в рекламном, туристическом бизнесе, на форме охранных агентств, государственных служащих.

Тематика и формат заказа отличаются в зависимости от сезонности. Летом востребованы бейсболки на заказ с вышивкой, а в холодное время года – вышивка на толстовках и худи.

Трикотаж – материал с характерными эксплуатационными характеристиками, каждую из которых необходимо учитывать при разработке программы для вышивки. Прежде всего, учитывается эластичность и плотность основы. В зависимости от этих качеств подбирается стабилизационный материал (препятствует стягиванию и деформации трикотажа во время вышивки). Это могут быть клеевые, водорастворимые, отрезные или отрывные материалы. Чем эластичнее трикотаж, тем плотнее должен быть стабилизационный материал. Например, для простого, небольшого узора можно использовать водорастворимый флизелин, а для сложных, объемных изображений подойдут отрывные стабилизаторы.

Какие принты сегодня наиболее популярные

Логотипы. Их наносят на корпоративную или спецодежду, а также интересные, яркие логотипы используются как оригинальный принт для футболки, толстовки. Для нанесения изображения предпочтительно выбирать одежду минималистичного дизайна, такая вещь дополнит любой гардероб. Любая надпись. Такие вещи стилисты относят к категории маст-хев в гардеробе. Выбрать можно отдельное слово или оригинальную, запоминающуюся фразу, в зависимости от этого подбирается шрифт – крупный или мелкий, лаконичный или витиеватый. Портреты. Такие изображения выбирают для футболок и свитшотов оверсайз. Изображения могут быть цветные или черно-белые, портрет конкретного человека или абстракция. Tie Dye. Для такого принта характерные разноцветные узоры, оттенки подбираются разные – от ярких до пастельных. Поп-арт. Речь идет о ярких рисунках, например, из комиксов, мультфильмов, фантастических фильмах. Главная особенность – сочные, яркие тона. Цветочные мотивы. Среди девушек цветы – популярная тема для вышивки, по статистике, растительный узор не менее популярен, чем эмблемы.

Приглашаем сделать вышивку на одежде на заказ

Мы являемся специализированной компанией, один из наших профилей – вышивка на футболках на заказ. Также мы работаем с толстовками, худи и бейсболками. Одним словом, любую заурядную, простую вещь мы превратим в оригинальную и эксклюзивную.

В распоряжении компании профессиональное оборудование, с помощью которого мы выпускаем изделия любыми тиражами и выполняем любой сложности вышивку на одежде на заказ в СПб.

Для вышивки на одиночных изделиях используется специальная вышивальная одноголовочная машина. Такая вышивка на заказ в СПб – отличный рекламный ход, подарок другу, близкому человеку или возможность разнообразить свой гардероб.

Важно! Цена вышивки на заказ определяется количеством стежков, продолжительностью использования вышивального оборудования. Чем плотнее укладываются нити, тем больше их расход, тем дольше работает машина, соответственно, стоимость работы будет выше.

Если вас интересует вышивка на заказ в Екатеринбурге, прежде всего, необходимо определить – с какой плотностью будет вышит узор. Если необходимо сэкономить, плотность можно сделать меньше, когда нужен рисунок высокого качества, потребуется высокая плотность укладки нитей.

Мы используем технологию компьютерной вышивки, технология позволяет получить изображение высокого качества, клиент может выбрать самые разнообразные оттенки. Вышивка считается надежным и износостойким способом нанесения узора, так как нитки не теряют своей яркости, насыщенности даже после многочисленных стирок. Кроме этого, такой рисунок не выгорает на солнце, не отклеивается и не деформируется.

По желанию клиента мы подберем корпоративные тона, если речь идет о заказе для коллектива сотрудников. С помощью вышивальных машин можно выполнить самые сложные рисунки, узоры, выполнить вышивку шевронов на заказ. Оборудование компании работает со схемами вышивок, которые состоят из разного количества оттенков (до 12 штук). Если у заказчика не окажется под рукой соответствующего эскиза, наши дизайнеры подготовят проект с учетом пожеланий клиента.

В комплекте с футболками вы можете приобрести кепки с вышивкой на заказ. Такие комплекты часто заказывают оптовые клиенты – для сотрудников, спортивных команд, для проведения конкурсов, командных мероприятий. Мощностей компании достаточно, чтобы отшивать в сутки более 1000 единиц одежды. Клиент выбирает размерный ряд, мы не ограничиваем его. А еще в нашей компании нет минимальной суммы заказа. Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы уточнить нюансы заказа, условия оплаты и доставки готовых изделий. Вопросы относительно стоимости заказа уточняйте до оформления заказа у наших представителей. Помните, что много футболок в гардеробе не бывает.