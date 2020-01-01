Качественная печать на худи с помощью метода шелкография

Худи – это универсальная одежда, которую носит с большим удовольствием и молодежь, и более старшее поколение.

Теплые и мягкие худи из натурального хлопка, универсальны и удобны тем, что подходят фактически под любую фигуру. В этой одежде всегда комфортно и удобно, так как она не стесняет движений.

Печать на худи дает возможность как-то персонифицировать одежду, а также сделать ее более оригинальной и неповторимой. Сам фасон данной одежды всегда одинаков, но для дизайна здесь открываются просто огромные возможности.

Комфортная и теплая, а также практичная и стильная: это изделие станет обязательным компонентом повседневного гардероба, отлично дополнит общий корпоративный стиль компании, выступит оптимальным подарком для близкого человека, либо же сотрудника. А производство нашей организации позволит делать пошив и печать быстро и на профессиональном уровне.

Наша компания с радостью выполнит любой индивидуальный заказ – нанести интересный толстовки принт, соблюдая все условия доставки. Мы печатаем на худи быстро и недорого. Готовую продукцию мы без проблем отправляем по всей территории России.



Печать на худи: кто заказывает эту услугу

Худи с принтом в настоящее время – это не просто обычная функциональная одежда. Это также отличная возможность транслировать какую-то идею окружающим, причастность к определенной социальной группе либо для рекламы бренда.

В основном, люди заказывают печать на худи СПб:

Всевозможных логотипов толстовка.

Фото в качестве толстовки принта.

Интересных и смешных надписей.

Разных картинок.

Толстовка под нанесение используется в качестве:

Личного интересного подарка.

Особого предмета самовыражения у представителей разных субкультур.

Одежды для так называемой корпоративной идентификации.

Отличительной формы для болельщиков и спортсменов.



Печать методом шелкографии

Наша компания для нанесения печати на худи использует наиболее современный и эффективный способ — шелкографию.

В отличие от прочих разновидностей печати у нее намного большие художественные возможности. Вдобавок, спектр разных материалов для качественной печати шелкографией фактически не имеет пределов: стекло и дерево, бумага и картон, разнообразные металлы и ткани, а также синтетическая пленка. Шелкография может использоваться как на плоских поверхностях, так и на любых неровных или объемных.

Благодаря толщине слоя краски от 10 до 100 мкм картинке обеспечивается очень хорошее качество. Лишь в шелкографии возможно сегодня применение специальных перламутровых либо флуоресцентных типов краски для всевозможных интересных спецэффектов.

Откуда вообще появился данный способ печати? Ученые связывают его появление с древними мастерами из Китая. Ведь там начали применять полноценную печать на толстовках задолго до западных европейцев. Большого успеха в сфере нанесения изображений на одежду также достигли древние греки и древние финикийцы. Для этого они пользовались особым пигментом из определенных моллюсков. Большая сложность изготовления такой краски делало данный способ крайне дорогостоящим. Потому его себе могли позволить лишь достаточно богатые люди.

Кроме того, многие японские мастера использовали принципы шелкографии при пошиве одежды для настоящих самураев. В качестве нитей сетки здесь применяли волосы человека. Но в таком методе качество изображения, как и стабильность его нанесения, увы, были не очень.

Спустя много лет, в 1907 году, один умный инженер как-то предложил несколько другой тип трафаретной печати. В данном случае использовалась уже шелковая нить. Благодаря этому общая глубина красочного нанесения стала намного больше, а натяжение гораздо стабильнее.

Шелкография свой сегодняшний вид приобрела только в середине минувшего столетия. В итоге сегодня этот вид печати применяется достаточно широко. Многие организации начали использовать применять метод шелкографии в стекольной, а также керамической и электронной промышленности. Этот вариант нанесения печати часто также применяется в современном автопроме.

Если вам требуется печать на толстовках Москва, то шелкография - это, то что вам надо. При тираже от пятидесяти экземпляров — печать на толстовках на заказ шелкографией становится дешевле термопереноса. Печать шелкографией выполняется черед специальный промежуточный носитель — сито и раму. После этого краска продавливается через сито на текстиль и закрепляется под высокой температурой в специальной сушилке.

Для подготовки рамы потребуется существенное время — от трех часов и больше. Это и предполагает тираж от пятидесяти экземпляров. Качество такой печати, как и термоперенос — довольно износостойкое к регулярным стиркам. Худи с печатью шелкографией носятся годами. Это один из лучших способов для нанесения на худи изображения или какой-то надписи.

Преимущества нашей компании

Сегодня нас выбирает все больше и больше любителей оригинальности. Это связано с тем, что мы всегда идем навстречу клиенту и предлагаем ему множество плюсов сотрудничества с нами. Среди наших преимуществ можно отметить следующие:

Все худи пошиты из высококачественной ткани.

У нас работают исключительно профессионалы своего дела.

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