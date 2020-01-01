Печать на футболках методом шелкография - технологии и выгоды

ВЫБЕРИТЕ ВАШ РЕГИОН
4% футболок на территории Российской Федерации — печатаются нами!
Наша компания специализируется на пошиве футболок и нанесении на них различных изображений. К принтам можно отнести логотипы, надписи, рисунки. Мы работаем как с небольшими заказами, так с объемными партиями одежды. Для нанесения печати используется особенная технология — шелкография. Метод имеет значительные преимущества и особенности, с которыми рекомендуется ознакомиться.
Нанесение печати на футболку с помощью шелкографии позволяет обеспечить изображение максимальной стойкостью. Внешний вид одежды не деформируется в результате множества стирок, качество рисунка не ухудшается под воздействием солнечных лучей и других природных факторов. Насыщенность оттенков сохраняется даже в том случае, если человек носит футболку ежедневно на протяжении нескольких лет.
Зачастую для нанесения печати на футболку используется именно шелкография. Метод наиболее востребован среди заказчиков, которым требуется популизировать свой бренд за счет одежды, которую носят сотрудники. Это можно заметить во многих магазинах, когда работники носят одинаковые футболки с логотипом компании.
Шелкография позволяет сохранять изображение ярким и насыщенным на протяжении длительного периода. Для нанесения краски используется специальное оборудование, которое вдавливает материал в футболку. Предварительно изготавливается трафарет, который и позволяет расположить заказанный логотип на одежде.
Методика изменения внешнего вида одежды начала применяться еще в средневековье. Тогда люди использовали шелковые трафареты. Сейчас же, благодаря современному оборудованию, трафаретная печать осуществляется в несколько этапов. Каждый из них предназначен для качественного нанесения печати в максимально короткие сроки. Сначала работники изготавливают макет рисунка, после чего подготавливаются и переносят изображение на футболку.
Главным компонентом для осуществления шелкографии является трафарет. Сетка натягивается на форму, после чего накладывается эмульсия. Поверх слоя происходит выкладка позитива.
Для цветоделения трафарет подсвечивается, незатененные участки удаляются. В результате появляется заготовка, которая в дальнейшем используется для шелкографии на футболки на заказ.
Для трафарета требуется сетка. Она может быть изготовлена из разных материалов. В процессе производства красочный материал наносится непрерывно. Это позволяет соблюсти точность расположения изображения на футболке и сохранить насыщенность краски надолго. После завершения процесса краска должна высохнуть.
Для цветоделения применяются специальные краски. Данный материал используется для изменения вязкости, чтобы краска наносилась на футболки равномерно.
Регулярно к нам обращается множество компаний, к заказам которых мы относимся ответственно, выполняем максимально качественно и в указанные сроки. Это позволяет нам оставаться лучшей компанией, которая производит одежду и занимается ее видоизменением.
Перед тем, как заказать шелкографию на футболки и начать сотрудничать с нами, рекомендуется ознакомиться с преимуществами нашей компании:
Чтобы воспользоваться услугой печати на футболках в Москве или СПб, достаточно оставить заявку на обратную связь на нашем сайте. Менеджер перезвонит, проведет консультацию и ответит на все интересующие вопросы. В процессе производства учитываются все желания и предпочтения клиентов.
Наша компания является производителем одежды, поэтому возможно изготовление по вашим моделям/разработкам! Оставьте заявку в форме, наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения деталей!