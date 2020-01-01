Печать на футболках методом шелкография - технологии и выгоды

Наша компания специализируется на пошиве футболок и нанесении на них различных изображений. К принтам можно отнести логотипы, надписи, рисунки. Мы работаем как с небольшими заказами, так с объемными партиями одежды. Для нанесения печати используется особенная технология — шелкография. Метод имеет значительные преимущества и особенности, с которыми рекомендуется ознакомиться.

Нанесение печати на футболку с помощью шелкографии позволяет обеспечить изображение максимальной стойкостью. Внешний вид одежды не деформируется в результате множества стирок, качество рисунка не ухудшается под воздействием солнечных лучей и других природных факторов. Насыщенность оттенков сохраняется даже в том случае, если человек носит футболку ежедневно на протяжении нескольких лет.

Что такое шелкография?

Зачастую для нанесения печати на футболку используется именно шелкография. Метод наиболее востребован среди заказчиков, которым требуется популизировать свой бренд за счет одежды, которую носят сотрудники. Это можно заметить во многих магазинах, когда работники носят одинаковые футболки с логотипом компании.

Шелкография позволяет сохранять изображение ярким и насыщенным на протяжении длительного периода. Для нанесения краски используется специальное оборудование, которое вдавливает материал в футболку. Предварительно изготавливается трафарет, который и позволяет расположить заказанный логотип на одежде.

Методика изменения внешнего вида одежды начала применяться еще в средневековье. Тогда люди использовали шелковые трафареты. Сейчас же, благодаря современному оборудованию, трафаретная печать осуществляется в несколько этапов. Каждый из них предназначен для качественного нанесения печати в максимально короткие сроки. Сначала работники изготавливают макет рисунка, после чего подготавливаются и переносят изображение на футболку.

Описание технологии

Главным компонентом для осуществления шелкографии является трафарет. Сетка натягивается на форму, после чего накладывается эмульсия. Поверх слоя происходит выкладка позитива.

Для цветоделения трафарет подсвечивается, незатененные участки удаляются. В результате появляется заготовка, которая в дальнейшем используется для шелкографии на футболки на заказ.

Для трафарета требуется сетка. Она может быть изготовлена из разных материалов. В процессе производства красочный материал наносится непрерывно. Это позволяет соблюсти точность расположения изображения на футболке и сохранить насыщенность краски надолго. После завершения процесса краска должна высохнуть.

Для цветоделения применяются специальные краски. Данный материал используется для изменения вязкости, чтобы краска наносилась на футболки равномерно.

Преимущества сотрудничества с нами

Регулярно к нам обращается множество компаний, к заказам которых мы относимся ответственно, выполняем максимально качественно и в указанные сроки. Это позволяет нам оставаться лучшей компанией, которая производит одежду и занимается ее видоизменением.

Перед тем, как заказать шелкографию на футболки и начать сотрудничать с нами, рекомендуется ознакомиться с преимуществами нашей компании:

Профессиональное оборудование. В производстве используется современное оборудование, которое позволяет качественно и быстро изготавливать футболки, наносить печати на них. В процессе выполнения заказов соблюдаются все нормы и правила пошива, шелкографии.

Квалифицированные и опытные сотрудники. Наш штат работников состоит из специалистов, которые не первый год занимаются изготовлением одежды. Для качественного выполнения заказов каждому сотруднику устанавливается конкретное задание, что позволяет воссоздать единый механизм производства.

Высококачественные материалы для печати. Чтобы футболки сохраняли свой внешний вид на протяжении долгого периода, мы используем только те материалы, которые были проверены, не портят одежду и предназначены для профессиональной шелкографии.

Скорость выполнения заказов. Команда профессиональных работников и специальное оборудование позволяет производить одежду и наносить на нее принты в максимально короткие сроки. Наши клиенты не сталкиваются с просрочкой выполнения заказов и получают готовые футболки в обозначенные даты. Вся информация по срокам изготовления прописывается в договоре.

Комфортный сервис. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Менеджер интересуется всеми нюансами заказа и отвечает на все интересующие вопросы. В процессе выполнения заказа учитываются пожелания и предпочтения клиента. Также стоит отметить комплекс услуг, которые мы оказываем. Заказчику не нужно сначала договариваться об изготовлении футболок с одной компанией, а потом перевозить одежду для трафаретной печати в другую организацию. Все обязанности мы берем на себя.

Экономия. Шелкография — бюджетный вариант нанесения изображений на футболки, однако клиент экономит не только на этом. Ему не нужно заключать договоры сразу с несколькими организациями, чтобы получить готовый товар. Заказчику достаточно обратиться в нашу компанию, которая выполнит все этапы производства.

Огромный опыт. Мы давно работаем на рынке и успели зарекомендовать себя как лучшую компанию, занимающеюся производством одежды и нанесением принтов на нее. Нам удается долгое время сотрудничать с крупными организациями, которые регулярно заказывают большие партии футболок.

Чтобы воспользоваться услугой печати на футболках в Москве или СПб, достаточно оставить заявку на обратную связь на нашем сайте. Менеджер перезвонит, проведет консультацию и ответит на все интересующие вопросы. В процессе производства учитываются все желания и предпочтения клиентов.